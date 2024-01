"Foi um excelente presidente do parlamento": Pedro Nuno Santos sobre Augusto Santos Silva

O secretário-geral do PS considerou esta quinta-feira que Santos Silva foi um excelente presidente da Assembleia da República, recusou-se a comentar listas de deputados e salientou que é a partir do parlamento que se constrói uma solução governativa.

Estas posições foram transmitidas por Pedro Nuno Santos após uma reunião institucional de apresentação de cumprimentos ao presidente da Assembleia da República, em que esteve acompanhado pelos deputados socialistas Alexandra Leitão e João Torres.

"Augusto Santos Silva foi um excelente presidente da Assembleia da República. Trouxe a esta casa a autoridade necessária para assegurar que a Assembleia da República funciona com urbanidade, com respeito pela lei e por todos os portugueses", declarou aos jornalistas o líder socialista.

Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, apoiou a candidatura à liderança de José Luís Carneiro nas eleições internas dos socialistas de 15 e 16 de dezembro. E, desde 2018, esteve em vários momentos em divergência com Pedro Nuno Santos em relação à evolução político-ideológica do PS.

Para Pedro Nuno Santos, como presidente da Assembleia da República, "Augusto Santos Silva deixa uma boa memória" no exercício do seu mandato ao longo de duas sessões legislativas da atual legislatura, que termina na segunda-feira com a dissolução do parlamento.

Interrogado sobre a eventual continuidade do ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no cargo de presidente da Assembleia da República, na próxima legislatura, Pedro Nuno Santos alegou que esta "ainda não é a fase para discutir listas" de deputados no PS.

"Nem cargos na Assembleia da República", completou.

"Esta foi uma reunião institucional e não partidária muito importante com o presidente da Assembleia da República -- instituição que é a casa da nossa democracia, a base do nosso sistema democrático português, onde depositamos muita confiança e muita esperança", afirmou.

Neste contexto, o secretário-geral do PS defendeu que é preciso "continuar a trabalhar na aproximação da Assembleia da República com o povo português".

"E trabalhar na confiança do povo português em relação à Assembleia da República. É a partir daqui que nós construiremos uma solução de Governo. Por isso, é tão importante também para o PS e para o sistema democrático a instituição Assembleia da República", disse.

"Esta reunião, além da apresentação de cumprimentos do secretário-geral do PS ao presidente da Assembleia da República, sinaliza igualmente a importância desta casa para a nossa democracia", reforçou Pedro Nuno Santos.