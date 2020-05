"Foi um herói": Marcelo Rebelo de Sousa elogia presidente da Câmara de Ovar

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou esta sexta-feira o presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro afirmando que o papel do autarca e de toda a sua equipa foi essencial.

"Foi um herói", elogiou Marcelo, garantindo que o autarca fez de tudo para solucionar o problema que tinha no seu concelho.





O Presidente da República elogiou ainda o líder do PSD, Rui Rio, afirmando que "foi exemplar" enquanto líder da oposição por colocar "o interesse nacional à frente do partidário" na crise da covid-19, dando "ao país uma força" inimaginável.

Em declarações aos jornalistas na base militar de Ovar, onde almoçou com o presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa vincou que, na fase "mais aguda" da pandemia, "os portugueses estavam unidos, precisavam de ver os seus políticos unidos e viam o líder da oposição com sentido de Estado", o que "deu ao país uma força que não se imagina" e "os portugueses não o esquecerão".

"Um dos motivos pelos quais vim aqui foi para saudar Rui Rio como líder da oposição e candidato a primeiro-ministro. Como líder da oposição, foi um exemplo. Acho que não conseguiria fazer o que ele fez, nomeadamente numa circunstância como esta, de todos os dias ter de enfrentar situações novas e inesperadas", afirmou o Presidente no concelho que enfrentou a primeira e mais longa cerca sanitária devido à covid-19, onde vai esta tarde estar com o primeiro-ministro, António Costa.