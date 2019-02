Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Força Aérea terá 100 milhões de euros de recompensa

Ministro confirma que ANA vai pagar mudança de aviões.

Por Diana Ramos | 08:43

A francesa Vinci, dona da ANA Aeroportos, comprometeu-se com o Governo a pagar 100 milhões de euros à Força Aérea Portuguesa para a compensar pela retirada de aeronaves da Base Aérea do Montijo, onde será instalado o novo aeroporto civil complementar ao de Lisboa, e realização de obras em Figo Maduro, Beja e Sintra. A garantia foi dada pelo ministro da Defesa no Parlamento.



Só a reestruturação de Figo Maduro, essencial também à adaptação do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, custará 28 milhões, adiantou João Gomes Cravinho. O financiamento será disponibilizado apenas quando e se houver luz verde para a construção do novo aeroporto, sublinhou.



Sobre Tancos, João Gomes Cravinho acredita que o clima de desconfiança "foi ultrapassado".