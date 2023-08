As Forças Armadas registaram, no segundo trimestre, uma redução de 1899 postos de trabalho, face ao período homólogo, segundo a ‘Síntese Estatística do Emprego Público’, publicada na segunda-feira.



A Administração Pública chegou ao final de junho com 745 707 funcionários, um aumento de 0,6% face a 2023.









