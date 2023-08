Governo falha na ajuda ao crédito à habitação

A burocracia do mecanismo governamental que, em março de 2023, criou o apoio da bonificação temporária de juros no crédito à habitação, acabou por “matar” aquela solução. Ontem, a ministra da Presidência admitiu que a medida “não teve a procura e o acesso que tínhamos previsto”. No final da reunião do Conselho de Ministros Mariana Vieira da Silva anunciou que “vamos melhorar em setembro o diploma do apoio ao crédito [à habitação] que não teve a procura e o acesso que tínhamos previsto”, acrescentando que, no mesmo diploma, serão também clarificados os critérios para a atribuição do apoio à renda, que atualmente beneficia 185 mil famílias.









