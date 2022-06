França abre inquérito a alegados casos de violação contra Secretária de Estado

O Ministério Público de Paris, em França, revelou ter aberto um inquérito sobre alegações de violação contra Chrysoula Zacharopoulou, Secretária de Estado para o Desenvolvimento, Francofonia e Parcerias Internacionais francesa, esta quarta-feira, depois de duas queixas terem sido recebidas.Os supostos atos terão sido cometidos no contexto das suas funções como ginecologista, profissão que exerceu antes de passar à política.Uma primeira queixa por violação foi apresentada a 25 de Maio, o que levou à abertura do inquérito a 27 de Maio. Uma segunda queixa foi apresentada a 16 de Junho, informou a procuradoria de Paris, citada pela Reuters.A investigação traz ainda mais pressão ao governo do Presidente Emmanuel Macron após os resultados das legislativas deste fim-de-semana.