Francisca Van Dunem escolhida para substituir Eduardo Cabrita na pasta da Administração Interna

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta sexta-feira as propostas do primeiro-ministro para a exoneração do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e para a sua substituição pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, que acumulará funções.

"O Presidente da República aceitou esta sexta-feira as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunem, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça", pode ler-se numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet.

A posse da nova responsável pela pasta da Administração Interna irá decorrer no sábado, às 15:00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém numa "cerimónia restrita", pode ler-se.

Recorde-se que Eduardo Cabrita demitiu-se depois do Ministério Público acusar o motorista do ministro de homicídio negligente no acidente que matou um homem na A6.O CM apurou que ficou provado que o condutor seguia a 163 km/hora. O acidente ocorreu a 18 de Junho de 2021. De acordo com a acusação conhecida esta sexta-feira, "o arguido conduzia, naquela ocasião e lugar, veículo automóvel em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução".