Francisco Assis defende que PS deve "assumir a existência de problemas"

Francisco Assis defende que o PS deve "assumir a existência de problemas e não ignorar a realidade", nos casos da habitação, educação e saúde. Antigo deputado marca presença no congresso do PS, este sábado na FIL, em Lisboa



"Não podemos pensar que vivemos no melhor dos mundos" e que é "preciso reconciliar com a classe média", disse ao Correio da Manhã.





Assis foi assumidamente contra o acordo com os partidos de esquerda, mas acabou por apoiar Pedro Nuno Santos, um dos grandes responsáveis pelo Governo da 'geringonça'.António Costa defendeu na sexta-feira que os "muros" com a esquerda não devem ser levantados e Francisco Assis não vê aí um conselho ao atual líder do PS. "Se há conselho que Pedro Nuno Santos não precisa é esse: que não precisamos de muros a esquerda", remata Assis.