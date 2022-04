Francisco Assis é hoje ouvido no parlamento sobre recandidatura à presidência do CES

O candidato a presidente do Conselho Económico e Social (CES), o socialista Francisco de Assis, tem esta quarta-feira uma audição parlamentar conjunta da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Nesta audição regimental, Francisco Assis, que é presidente do CES desde julho de 2020, vai ter oportunidade de falar dos seus projetos para o organismo, que alberga a Comissão Permanente de Concertação Social.

O PS propôs na última sexta-feira a recandidatura do seu antigo eurodeputado para presidente do Conselho Económico e Social, cuja eleição decorrerá na próxima sexta-feira no parlamento.

O presidente do CES é eleito pelos deputados da Assembleia da República, de acordo com o que está definido na Constituição da República, por voto secreto, necessitando da aprovação de dois terços dos deputados.

No sábado, na abertura do congresso da UGT, Francisco Assis afirmou que contava já com o apoio do Partido Socialista e do PSD, o que lhe garatirá os votos necessários para a reeleição.

Francisco Assis, professor universitário, ligado à ala de centro esquerda do PS, já foi presidente da Câmara de Amarante e líder parlamentar socialista em dois períodos distintos.