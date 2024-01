Francisco Assis encabeça lista para a Comissão Nacional do PS

Francisco Assis é o primeiro nome conhecido da lista para a Comissão Nacional do PS que vai a votos no Congresso do partido, que começa na sexta-feira.



Será o primeiro da lista que deverá ser apresentada com nomes indicados pelo secretágio-geral Pedro Nuno Santos, mas também por José Luís Carneiro. O vencedor das eleições internas do partido fechou um acordo de unidade com o principal adversário e assim o ainda ministro da Administração Interna vai indicar 35 por cento dos nomes para o órgão do partido.





Até agora não são conhecidas outras listas.