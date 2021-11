Sempre apoiou Rui Rio em eleições internas do PSD, primeiro contra Santana Lopes, depois contra Luís Montenegro. Mas, desta vez, a posição é outra. Francisco Pinto Balsemão, militante número 1 do partido e conselheiro de Estado, decidiu não declarar apoio ao atual líder na corrida interna laranja. À Antena 1, o antigo primeiro-ministro confessou esta sexta-feira ter apreço tanto por Rio como por Paulo Rangel: “Dou-me muito bem com os dois, acho que são ambos muitos válidos.