Francisco Rodrigues dos Santos critica "meias verdades". João Almeida acusa líder de "tom tasqueiro"

O presidente do CDS-PP e o deputado João Almeida protagonizaram este sábado um momento aceso na reunião do Conselho Nacional, com Rodrigues dos Santos a criticar as "meias verdades" e o parlamentar a acusá-lo de usar um "tom tasqueiro".

Durante a reunião do órgão máximo entre congressos, João Almeida considerou, segundo relataram à Lusa fontes presentes na reunião, que "é mentira" que o CDS tenha tido mais votos e mais mandatos nestas eleições autárquicas.

Apontando que o resultado de há quatro anos "não foi bom" mas "agora foi pior", João Almeida disse ver a "realidade como ela é".