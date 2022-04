Francisco Rodrigues dos Santos garante que "nunca haverá lugar para ajustes de contas" e é preciso "hastear a bandeira"

Francisco Rodrigues dos Santos afirmou, este sábado durante o 29º Congresso do CDS-PP que decorre em Guimarães, que a "urgência do momento que o CDS atravessa" exige a mobilização de "todo o partido, sem exceção, para superar a dura realidade que o último ato eleitoral nos mostrou".



O ainda líder do partido conservador disse, também, que durante a sua condição de militante "nunca haverá lugar para ajustes de contas", uma vez que a "vingança é sempre o prazer de um espírito mesquinho e amedrontado e, sobretudo, numa ocasião definidora como esta, só abriria novas feridas e causaria insanáveis tristezas e arrependimentos".



Francisco Rodrigues dos Santos considerou que será "um ato de amor" qualquer "sacríficio pessoal" que faça e que "permita hoje hastear a bandeira da união", mesmo "com aqueles que nunca estiveram na disposição de o fazer" com a sua direção.



Francisco Rodrigues dos Santos sublinhou, ainda, que a sua direção foi incapaz de "inverter a trajetório de declínio acentuado do partido" e, por isso, "quero assumir todas as responsabilidades pelos erros que cometi, assim como a minha direção" durante os dois anos de liderança.



Por fim, assumiu algumas responsabilidades da derrota do CDS-PP nas últimas eleições legislativas, neste que foi o último discurso enquanto líder do partido.