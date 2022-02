O presidente demissionário do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, não vai recandidatar-se à liderança, confirmou à Lusa fonte do partido.

No final do ano passado, Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS-PP desde janeiro de 2020, anunciou que seria recandidato no congresso que esteve marcado para novembro, mas foi adiado. Também durante a campanha eleitoral deu indicação que queria voltar a ir a votos.

No entanto, agora "não avança", indicou à Lusa fonte do partido, próxima de Rodrigues dos Santos.