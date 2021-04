Francisco Vieira de Carvalho é candidato à Maia

Francisco Vieira de Carvalho é candidato à Câmara da Maia. O atual vereador eleito pela coligação PS/Juntos Pelo Povo, filho do histórico autarca social-democrata Vieira de Carvalho (que liderou aquele município durante três décadas), fez saber pelas redes sociais que vai concorrer à presidência da autarquia "para resolver problemas reais, de pessoas reais".

"Tenho analisado e escrutinado, com sentido de dever público e muito consciente da responsabilidade que vocês depositaram em mim, centenas de documentos (com milhares de páginas, muitas vezes entregues de antevéspera das decisões) e defendo sempre, com afinco, o interesse de todos, em detrimento do interesse de alguns. Sei que sou muito incómodo para o poder e para os pequenos poderes vigentes, mas, confesso-vos, se fosse para ser cómodo, já me teria acomodado há muito tempo. Acreditem, tem sido uma jornada que me enche de orgulho", escreveu, na terça-feira.

Para já, Francisco Vieira de Carvalho não revela qual o apoio partidário assegurado, mas agradece "com muita estima, consideração e apreço a todos os autarcas" eleitos pela coligação que lidera. O anúncio formal acontecerá em breve.

A Câmara da Maia é liderada, atualmente, por António Silva Tiago, eleito pela coligação PSD/CDS.