François Hollande e Guy Verhofstadt nas conferências do Estoril em maio

O ex-Presidente francês François Hollande e o antigo primeiro-ministro belga Guy Verhofstadt são dois dos convidados da 6.ª edição das Conferências do Estoril, que decorrerá entre 27 a 29 de maio, disse fonte da organização.



Hollande, antecessor de Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu (2012-2017), vai integrar um painel dedicado ao tema "Perspectivas para o futuro: um guia de antigos líderes para o futuro coletivo" no qual estará também José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, e outros dirigentes europeus.



Guy Verhofstadt, que foi primeiro-ministro belga entre 1999 e 2008, de um governo que legislou sobre a eutanásia, o casamento entre pessoas do mesmo sexto ou a legalização de drogas leves, vai debater a "Globalização versus Novas Alternativas".



Verhofstadt é atualmente líder do Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa, um grupo centro-liberal no Parlamento Europeu, e representante desta instituição nas negociações do 'Brexit'.



O mandato do socialista François Holande como Presidente da República de França ficou marcado pela retirada das tropas gaulesas do Afeganistão mas também pelos ataques terroristas em Paris, em 2015.



Outra das presenças já confirmadas para as conferências do Estoril são as do ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, que vai debater o combate à corrupção com a ex-procuradora-geral da República portuguesa Joana Marques Vidal.