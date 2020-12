O presidente não executivo da TAP, Miguel Frasquilho, decidiu abdicar do aumento de 1500 euros/mês de que usufruía desde a saída de Humberto Pedrosa, voltando aos 12 mil euros brutos mensais, anunciou o gestor em comunicado. O Governo não viu com bons olhos o acréscimo, sabe o CM, o que levou o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, a telefonar esta terça-feira a Frasquilho. PSD e BE também contestaram a decisão da comissão de vencimentos e pediram a reversão dos aumentos.





CM sabe que o Executivo não levantou objeções à atualização salarial de Ramiro Sequeira, que subiu a CEO, nem de Alexandra Reis, que passou de diretora a administradora-executiva, contudo viu como um sinal errado o acréscimo do chairman.



“Quero estar a participar nas conversações que serão fundamentais para o futuro da TAP de forma tranquila e sem qualquer mediatismo que possa prejudicar a nossa companhia de bandeira”, justificou Fraquilho, que tem liderado a reestruturação da empresa. Osabe que o Executivo não levantou objeções à atualização salarial de Ramiro Sequeira, que subiu a CEO, nem de Alexandra Reis, que passou de diretora a administradora-executiva, contudo viu como um sinal errado o acréscimo do chairman.

Em comunicado, ressalvou que “os encargos com o conselho da administração reduziram-se em 33% em valores brutos” em dezembro face a março.



Ordenado duplica



Ramiro Sequeira passou a receber 35 mil euros/mês, quase o dobro, depois de ser promovido a presidente-executivo.



Alexandra Reis



Era diretora da TAP e subiu a administradora, vendo o seu vencimento subir de 14 mil para 25 mil euros mensais.



Cortes



A gestão da TAP mantém um corte de 5% relativo ao período de layoff e terá corte de 30% no plano de reestruturação.