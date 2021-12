Freguesia de Ribeira em Terras de Bouro vai este domingo a votos

A freguesia de Ribeira, em Terras de Bouro, no distrito de Braga, vai este domingo a votos, depois de nas eleições autárquicas de setembro a única lista candidata, apresentada pelo PSD, ter sido rejeitada pelo tribunal.

Para as autárquicas de 26 de setembro, o PSD foi a única força política a avançar com uma lista, contudo, esta acabou por ser rejeitada pelo tribunal por irregularidades e a eleição não se realizou.

Segundo fonte daquela autarquia, a lista apresentada no Tribunal de Vila Verde "não respeitava a lei da paridade", pelo que foi recusada, inviabilizando o ato eleitoral por falta de candidatos.

Os 230 eleitores recenseados votam hoje para eleger a Assembleia de Freguesia, sendo que apenas o PSD apresentou lista de candidatos.

Aquele órgão encontra-se a ser gerido por uma comissão administrativa, nomeada a 25 de outubro.

Há quatro anos, a candidatura do PSD venceu na Ribeira com 93 votos (51,10%) contra 87 do PS (47,80%), numa eleição com uma abstenção de 22,22%.

Nas autárquicas de 26 de setembro, das 13 assembleias de freguesia de Terras de Bouro com resultados apurados, o PSD venceu em 12 e uma candidatura independente ganhou a da Valdosende.

Na Câmara Municipal, os social-democratas conquistaram a maioria absoluta, com uma votação de 76,08%, reelegendo Manuel Tibo como presidente da autarquia.