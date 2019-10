Freitas do Amaral, o homem que realizou o sonho de contribuir para a "implantação de uma democracia"

Conhecido por gostar de receber amigos e até jornalistas na sua casa da Quinta da Marinha, em Cascais, por gostar de política, e por ter sempre lutado pelas suas conquistas, Freitas do Amaral nunca escondeu que a vida foi feita de altos e baixos, conquistas e derrotas.

Filho do deputado Duarte Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, Freitas do Amaral consolidou-se, com os anos, numa das mais proeminentes figuras da democracia nacional. Em 1963, celebrou o fim da licenciatura em Direito e, um ano depois, especializou-se em Ciências Político-Económicas. No entanto, o grau de doutor de Direito Público não tardou a pertencer-lhe também.

Foi co-fundador do CDS, em 1974, apenas alguns meses depois do 25 de Abril. Entre 1974 e 1986, a vida passou por se empenhar de forma muita ativa na política portuguesa pelo CDS. Após a morte de Sá Carneiro, tornou-se primeiro-ministro interino durante um mês. Ocupou ainda o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros em 1980 e foi presidente da Assembleia-Geral das Nações Unidas. Acabou por abandonar a vida política quando, em 2006, teve de deixar o governo de Sócrates por razões de saúde.

Um percurso único

Freitas do Amaral escreveu centenas de páginas nos livros de memórias que publicou, onde sempre mostrou que nem sempre teve um percurso fácil. No último publicado este ano, por exemplo, não esconde que a evolução na política acabou por passar muito pela participação como independente num governo que era socialista. "Eu sei que houve uma boa parte do eleitorado do centro e da direita que me apoiou nas presidenciais de 1986 e que não percebeu o meu pensamento e a minha evolução. E alguns ficaram irritados comigo, ao ponto de cortarem relações. Ora, eu não sou insensível ao que as pessoas pensam, e quem está na política deve prestar contas", chegou a revelar numa entrevista, onde mostrou que nunca fugiu das responsabilidades, mas também nunca teve dificuldade em mudar de direção sempre que considerava necessário.

Podia ter sido Presidente e nunca escondeu. A história é conhecida. Foi convidado a fazê-lo por vários primeiros-ministros: Durão Barroso, contra Jorge Sampaio, em 2001, e por José Sócrates, em 2006, contra Cavaco Silva sempre foram os casos mais conhecidos, mas Freitas do Amaral revelou que aconteceu também com outros dirigentes. "Fui convidado por cinco primeiros-ministros: Sá Carneiro, Pinto Balsemão (que mandou dizer pelo Expresso…) e Cavaco Silva também o fizeram".

No entanto, o caminho nem sempre foi feito de reconhecimento. Quando aceitou fazer parte do governo de Sócrates chegou mesmo a ver o retrato ser retirado das paredes da sede do partido que fundou: o CDS. No entanto, Freitas do Amaral nunca escondeu que, muitas vezes, tentava moderar as posições que tomava. "Nos primeiros cinco minutos, fiquei irritado. Mas depois percebi imediatamente que quem iria cair no ridículo seria quem tomou essa decisão, não eu. Como veio a acontecer", revelou numa entrevista recente quando confrontado com alguns momentos mais difíceis do caminho que conseguiu fazer na política.

Sempre foi conhecido pelo gosto que tinha pelos meandros da cena política e foram vários os objetivos que perseguiu ao longo da vida. Frontal, nunca escondeu que um dos aspetos de que chegou a sentir mágoa esteve ligado ao facto de não ter desempenhado um cargo político de eleição direta. Numa entrevista dada este ano à Visão, confessou que "mentiria se lhe dissesse que não. Fiz política com gosto e tinha por objetivo ter sido primeiro-ministro ou Presidente da República. Não consegui. Tenho pena? Claro que tenho. Mas sendo um outsider, há muitos anos sem participação na política partidária, fui capaz de sublimar essas derrotas, percorrendo outros caminhos que, normalmente, os políticos derrotados não percorrem. E orgulho-me de ter liderado um dos partidos fundadores da democracia, em 1974".

Admirado por muitos graças às conquistas que foi somando ao longo do caminho, deixou claro há poucos meses que via apenas uma forma de encarar o legado que deixaria a Portugal. "Nem quero imaginar o que seria um CDS, naquele período, liderado por alguém com o perfil de um Donald Trump ou de um Erdogan. Num quadro propício a tentativas de golpes de generais como Spínola, Galvão de Melo ou Kaúlza de Arriaga, a implantação da democracia teria sido muito mais difícil e muito menos pacífica. E o meu legado, sem falsas modéstias, é o de ter contribuído para a implantação de uma democracia autêntica, que nunca mais foi posta em causa. E já passaram 45 anos".

Freitas do Amaral morreu esta quinta-feira. O político estava internado desde 16 de setembro num hospital em Cascais.