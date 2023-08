Frota automóvel do Estado 100% elétrica até 2035

O Governo já definiu as novas regras que, a partir deste mês, vão orientar a compra de carros do Estado. O objetivo principal é fazer com que, até 2035, os mais de 25 mil veículos que estão ao serviço de ministérios, institutos e empresas públicas e forças de segurança sejam totalmente elétricos. Atualmente, e segundo dados da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, 73% das viaturas ao serviço do Estado são movidas a gasóleo, 23% a gasolina e só 4% com incorporação de energia elétrica











