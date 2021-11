Os mais de 724 mil trabalhadores do Estado poderão vir a receber uma subida salarial acima de 0,9% a partir de 1 de janeiro de 2022, caso a inflação deste ano se situe num nível superior àquele valor, revelou esta quarta-feira a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, no final de mais uma ronda negocial com os sindicatos da Função Pública.