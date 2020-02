Funcionários públicos com salários mais baixos com aumento de 10 euros

Os trabalhadores do Estado com ordenados até 683 euros vão receber um aumento extraordinário bruto de 10 euros, ou seja de 1,5%, com efeitos retroativos a 1 de janeiro, anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, no final da quarta e última ronda negocial com os sindicatos. Mas os 25 dias de férias não serão repostos, nem o subsídio de refeição de 4,77 euros sofrerá qualquer atualização, como reivindicam os sindicatos.O Governo tentou convencer a Frente Comum, a Fesap e a Frente Sindical ao subir a sua proposta inicial de sete euros, mas as negociações terminaram sem acordo. "O que os sindicatos propõem iria custar dez vezes mais do que é possível comportar", argumentou José Couto.Segundo as contas do Governo, a medida vai abranger 150 mil trabalhadores e terá um impacto de 95 milhões de euros, mais oito milhões do que estava previsto. Contudo, o Executivo deixa a porta aberta a melhorias "sobre outras matérias no âmbito da negociação do programa plurianual", mas não refere quais.Quanto aos restantes funcionários, que aufiram acima de 683 euros, os aumentos mantêm-se nos 0,3%, seguindo a inflação de 2019. Porém, o Governo comprometeu-se com uma atualização em 2021 igual à inflação esperada para 2020, ou seja, nunca abaixo de 1%.A Frente Comum, a Fesap e a Frente Sindical estão revoltadas com o Governo, classificando as reuniões de "embuste", afirmou José Abraão da Fesap. Por isso, ameaçam com novas formas de luta. Helena Rodrigues, coordenadora da Frente Sindical, apela "a uma grande manifestação de todos os trabalhadores, do público e privado, contra os baixos salários" e admite uma greve geral. A Frente Comum exige um aumento de 90 euros, já a Frente Sindical e a Fesap defendem uma atualização salarial nunca inferior a 2%.