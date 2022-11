Desde 2015 que a máquina do Estado não pára de aumentar. Em termos líquidos (tomando em consideração novas contratações, menos reformas e outras saídas), desde que António Costa tomou posse como primeiro-ministro (novembro de 2015) que todos os anos a Função Pública conta com mais trabalhadores. Os dados são da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), que esta segunda-feira divulgou os dados correspondentes a setembro de 2022.









Ver comentários