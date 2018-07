Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários 'sopram o balão' em Coruche

Todas as semanas, cinco trabalhadores do município vão ter de medir níveis de álcool.

Por Wilson Ledo | 08:31

A Câmara Municipal de Coruche quer avançar com um novo sistema de controlo dos níveis de álcool no sangue dos seus funcionários. A iniciativa foi esta segunda-feira publicada em Diário da República, estando o regulamento em discussão pública durante 30 dias.



O teste do balão vai ser feito uma vez por semana a cinco funcionários da autarquia, sorteados para o efeito. A taxa de álcool limite é de 0,2 gramas por litro para quem conduza ou manuseie máquinas. Para os outros, como administrativos, essa barreira é de 0,5 gramas.



Sempre que forem ultrapassados esses patamares, os trabalhadores são impedidos de exercer funções e recebem uma falta injustificada, não paga.



Este regulamento não é novidade em Coruche: está em vigor desde março de 2015 mas foi alvo, este ano, de uma revisão. Uma das alterações prevê uma nova medição, ao fim de 15 minutos, sempre que o resultado estiver próximo do patamar limite.



Segundo a autarquia, até à data, 150 funcionários foram submetidos ao teste do balão. Nos 118 exames feitos este ano, seis estavam acima do limite.



Outros municípios como Loures, Amadora, Guimarães ou Seia já contam com regulamentos para controlar os níveis de álcool dos funcionários.



PORMENORES

Trabalhadores abrangidos

Motoristas, condutores de máquinas, bombeiros, mecânicos, pedreiros, pintores ou serralheiros fazem parte da lista a quem se aplica o regulamento.



Recurso é possível

Quando o trabalhador não se conformar com o resultado pode pedir uma análise ao sangue. Se esta mostrar que está mesmo acima do limite de álcool, tem de pagar pela análise.



Margem para tirar dúvidas

O regulamento define intervalos, quando os valores estão próximos dos limites, para repetição do teste em 15 minutos.