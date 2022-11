“Funções políticas são para o bem e o mal”: Marcelo deixa recado a ministra da Coesão

O Presidente da República utilizou este sábado frases fortes para avisar a ministra da Coesão que estará “muito atento” à execução dos fundos europeus. Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que se a taxa não for a que ele pensa, não perdoará a ministra.









“Quando aceitamos funções políticas sabemos que é para o bom e para o mal. Não somos obrigados a aceitar. Sabemos que são difíceis, são árduas, que estão sujeitas a um controlo e a um escrutínio crescente e há dias bons e maus, dias felizes e infelizes”, disse Marcelo. “E verdadeiramente superinfeliz para si será o dia em que eu descubra que a taxa de execução dos fundos europeus não é aquela que eu acho que deve ser. Nesse caso, não lhe perdoo. Espero que esse dia não chegue, mas estarei atento para o caso de chegar”, avisou o Presidente durante um discurso na Trofa, na inauguração dos Paços do Concelho de um município criado há 24 anos.

Marcelo esclareceu depois os recados. “Estava a pensar no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] porque o resto sei que vai avançando. Mas o PRR é muito dinheiro e chegar ao seu destino está a demorar”, disse. Ana Abrunhosa acenou com a cabeça e respondeu que “está tudo controlado”.





Utilização “urgente”







Leia também Marcelo recusa de novo comentar revisão constitucional mas deixa alertas Já na passada sexta-feira, o Presidente da República afirmou que, na atual conjuntura, a utilização dos fundos europeus, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência, é “urgente e imperdoável” se não acontecer a tempo.

Preocupação



O conselheiro de Estado Luís Marques Mendes disse este sábado que está “muito preocupado” com o facto de a execução dos programas comunitários “estar bastante atrasada”. Marques Mendes criticou ainda o ritmo de decisão do Banco de Portugal e do Banco de Fomento.