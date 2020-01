Fundador do Livre diz que Assembleia "fala verdade"

Rui Tavares, membro fundador do partido, afirmou esta manhã, no congresso do Livre, que esteve presente na 42.ª Assembleia do partido e que o órgão máximo entre congressos "fala verdade".

Rui Tavares, membro fundador, revelou hoje ter estado presente na Assembleia que decidiu, por unanimidade, a proposta de retirada de confiança na deputada Joacine Katar Moreira mas não revelou se participou na votação.

Para o antigo eurodeputado, "a assembleia fala verdade".

"Ninguém apresentou refutações factuais do que diz essa resolução", declarou o membro fundador do Livre.

As declarações foram proferidas logo após o congresso do Livre ter adiado a decisão sobre a retirada da confiança política à deputada Joacine Katar Moreira e remetendo-a para os novos órgãos que serão eleitos no domingo.

Hoje, Rui Tavares votou a favor da proposta que previa o adiamento da decisão.

"Este processo não vai ser arrastado, não vai ser prolongado, vai ser concluído pelos próximos órgãos", disse o ex-eurodeputado, que acredita que os órgãos a ser eleitos não desautorizarão a assembleia cessante.

O membro fundador voltou a referir que o partido valoriza mais os seus princípios "do que qualquer cargo político" e acrescentou que a resolução apresentada pela 42.ª assembleia "é válida".

Rui Tavares admitiu que esta situação é prejudicial ao partido e que "os cidadãos que esperavam outro tipo de representação por parte do Livre".

Acrescentou que compreende a "inquietação" dos membros do Livre que votaram a favor de uma tomada de decisão durante o congresso mas que "os princípios, valores e ideais defendem-se com princípios, valores e ideais".