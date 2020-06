Fundo de Resolução diz que entregou na Assembleia da República os contratos do Novo Banco pedidos dentro do prazo

O Fundo de Resolução disse esta terça-feira que os contratos de venda do Novo Banco entregues no parlamento foram os pedidos pelos deputados e cumprindo o prazo com que se comprometeu.

Num esclarecimento esta terça-feira divulgado, o Fundo de Resolução disse que disponibilizou à Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, no dia 12 de junho, cópias dos contratos de venda do Novo Banco que tinham sido pedidos em 27 de maio e que o fez após a "necessária autorização por parte do Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução nacional".

Em comunicado, a entidade presidida por Máximo dos Santos (vice-governador do Banco de Portugal) indicou os documentos entregues são o contrato de compra e venda do Novo Banco, celebrado em 31 de março de 2017 entre o Fundo de Resolução e o fundo de investimento norte-americano Lone Star (através da empresa 'Nani Holdings'), assim como o acordo de capitalização contingente assinado entre o Fundo de Resolução e o Novo Banco em 18 de outubro de 2017.