A localização do novo aeroporto deverá ser anunciada no primeiro semestre do ano que vem, mas a Portela ainda continuará ativa “pelo menos, mais 12 anos”, adiantou na segunda-feira o ministro das Infraestruturas, à CNN.Quanto à escolha do local, João Galamba deu a entender que Santarém não é viável. “Acho longe”, disse.