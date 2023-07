O relatório da comissão parlamentar de inquérito (CPI) em torno da gestão da TAP é apreciado esta quarta-feira em plenário, na véspera do debate do Estado da Nação, e configura um dos temas mais fraturantes desta sessão legislativa, a par da eutanásia.



O ministro das Infraestruturas, João Galamba, é a figura cimeira da polémica que condicionou a relação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro, António Costa.









