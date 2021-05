"[Galamba] já tirou as suas próprias consequências": Costa reage a insultos de governante a programa da RTP

Durante o debate quinzenal desta quarta-feira, António Costa referiu-se àQuestionado sobre o tema, por André Ventura, António Costa declarou que o governante "já tirou as suas próprias consequências por ter considerado inapropriada a forma como se expressou sobre esse programa", e reforçou que ele próprio considera que "não é a expressão adequada" para se referir ao espaço de investigação apresentado por Sandra Felgueiras."Tenho a certeza que o senhor deputado nunca diria isso sobre o 'Sexta às Nove', terminou.A polémica estalou depois de o secretário de João Galamba, ter classificado o programa ‘Sexta às 9’, da RTP1, como “estrume” e “coisa asquerosa”.Os comentários surgiam como resposta a um utilizador da rede social Twitter que afirmava: “Todas as semanas abro uma garrafinha do @joaogalamba e sento-me a ver o estrume por ele produzido”. O comentário de João Galamba não se fez esperar. “Lamento, mas estrume só mesmo essa coisa asquerosa que quer ser considerada ‘um programa de informação’. Mas se gosta desse caso psicanalítico em busca da sua expiação moral, bom proveito.” O comentário acabaria, mas criou uma onde de indignação de vários quadrantes políticos.