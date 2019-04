Galamba obriga funcionários a andar de elevador? Secretário de Estado responde com humor

"Aqui se vê o secretário de Estado [...] a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador", escreveu.

Aqui se vê o secretário de estado da energia, num exercício de puro autoritarismo, a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador do ministério (única reação possível a uma "notícia" sem nexo) pic.twitter.com/bYDQpNxg0x — Joao Galamba (@Joaogalamba) April 5, 2019

O Jornal Económico noticiou que o atual secretário de Estado da Energia, o antigo deputado socialista João Galamba, tinha pedido aos funcionários do Ministério da Ambiente e da Transição Energética para que utilizassem mais vezes o elevador em vez das escadas do edifício na Rua d'O Século, em Lisboa.Ao semanário, o atual secretário de Estado disse que foi uma ordem que se manteve apenas durante as obras no edifício. Mas depois utilizou a mesma notícia para fazer uma piada.No Twitter, rede social da qual foi um ativo utilizador até ser nomeado Secretário de Estado, passando a ser mais contido na sua utilização desde então.Mas esta sexta-feira voltou a utilizar a rede social, para reagir à notícia. "Aqui se vê o secretário de estado da energia, num exercício de puro autoritarismo, a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador do ministério (única reação possível a uma "notícia" sem nexo)", escreveu João Galamba no Twitter, partilhando uma imagem de si mesmo a empurrar ao pontapé para dentro do elevador vários funcionários do ministério.