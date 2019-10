Alexandre Gaudêncio demite-se da liderança do PSD/Açores e pede eleições internas antecipadas

O líder do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, demitiu-se esta terça-feira do cargo e vai pedir eleições internas diretas, não adiantando se se irá recandidatar ao cargo que assumiu há um ano.



Alexandre Gaudêncio anunciou hoje, em conferência de imprensa na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada, que se demite do cargo e que vai levar a Conselho Regional o pedido de antecipação de eleições internas da estrutura regional do partido.





O líder dos sociais-democratas açorianos adiantou ainda que "este não é o momento" para avançar se se recandidatará ao cargo.Gaudêncio foi alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por suspeita de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território na autarquia que dirige (Ribeira Grande).O Conselho Regional, marcado para dia 26 de outubro, na ilha Terceira, será decisivo para perceber quem serão os possíveis candidatos ao cargo.