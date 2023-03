O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta quinta-feira, em entrevista à SIC, que percebe o descontentamento dos portugueses para com o governo porque se vive uma situação de inflação como "não se via há 30 anos".Quando questionado pela jornalista se sabia que os portugueses estavam muito descontentes com o seu governo, António Costa disse que "é normal" porque a generalidade dos portugueses "não têm o rendimento" que o primeiro-ministro e Clara de Sousa e passam situações muito complicadas.