Geringonça "não foi um parêntesis na história da democracia portuguesa", avisa Pedro Nuno Santos

O ministro das infraestruturas Pedro Nuno Santos disse esta terça-feira ter a certeza de que uma "solução à esquerda funciona" e que a geringonça "não foi um parêntesis na história da democracia portuguesa."



O governante aponta que "esta é a segunda maior duração de um governo em Portugal", frisando que quem se posiciona "à direita" é que diz que "o fim da solução prova que ela não funciona."





"Sei que a direita portuguesa se incomoda muito com soluções à esquerda, mas vão ter que se habituar", acrescentou considerando que o país tem de "viver com mais naturalidade com momentos como este", referindo-se à reprovação do Orçamento do Estado para 2022 e à consequência anunciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de que iria dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas.

Pedro Nuno Santos considerou que o país tem de "viver com mais naturalidade com momentos como este", referindo-se à reprovação do Orçamento do Estado para 2022 e à consequência anunciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de que iria dissolver a Assembleia da República e convocar eleições legislativas antecipadas.