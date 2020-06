Geringonça 'regressa' agora ladeada pelo PSD

O PCP vai viabilizar o Orçamento Suplementar, anunciou esta terça-feira o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa. A votação na generalidade decorrerá esta quarta-feira, no Parlamento, e além dos comunistas também o Bloco de Esquerda já tinha feito saber que não inviabilizará o documento. A geringonça ‘regressa’ à boleia do retificativo, mas desta vez sem o mesmo peso decisivo, já que o PSD também prometeu deixar passar o documento.









Pode “haver a consideração da viabilização da proposta” que depois “baixará à comissão” parlamentar de Orçamento e Finanças, na qual o PCP poderá tentar incluir algumas das iniciativas que defende, afirmou Jerónimo de Sousa em entrevista à TSF, adiantando que esta quarta-feira os comunistas deverão abster-se.

Naquela que foi a sua primeira ida ao Parlamento enquanto ministro das Finanças, João Leão frisou esta terça-feira, perante os deputados, que este Orçamento Suplementar “não tem cortes no Estado social e nas prestações sociais” e “não impõe nenhum aumento de impostos”, num piscar de olhos à esquerda e à direita.





No arranque das respostas aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, João Leão destacou que o retificativo “continua a assumir medidas de melhorias de rendimento”. E adiantou: “Estou certo que ultrapassada a crise de saúde pública vamos conduzir o País a um caminho de crescimento, confiança e sustentabilidade.”





Em resposta a deputados do PSD, cujo líder, Rui Rio, já se disponibilizou para viabilizar o Suplementar, o ministro sublinhou que “o Governo não prevê nenhum aumento de impostos e considera essencial a estabilização do rendimento das famílias”. Foi uma forma de desvalorizar críticas da UTAO (ver também texto ao lado) sobre o risco que representa para a despesa a não especificação das “outras medidas de apoio às famílias” previstas na proposta de alteração do Orçamento.



Já foram pagos 580 milhões de euros no layoff simplificado

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, revelou esta terça-feira, no Parlamento, que o mecanismo de layoff simplificado já foi pago até ao momento a 105 404 empresas, abrangendo 849 715 trabalhadores, tendo sido pagos 580 milhões de euros. A governante fez ainda saber que o novo apoio de 438,81 euros para trabalhadores sem proteção social estará disponível em julho, tendo como contrapartida a inscrição na Segurança Social "independentemente do tipo de vínculo".



TAP e Novo Banco apontados como fatores de risco

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) alertou esta terça-feira para os "vários fatores de risco" que existem na proposta de Orçamento Suplementar, como as transferências previstas para a TAP e para o Novo Banco. Segundo a unidade de apoio aos deputados, o total dos apoios às duas instituições é contabilizado em 1381 milhões de euros, mais 1170 milhões face ao valor que consta no Orçamento em vigor.



PORMENORES

Líder do CDS contra travão

O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou esta terça-feira o Governo de querer travar as propostas da oposição com o parecer enviado ao Parlamento indicando que os deputados não podem apresentar iniciativas de alteração ao Orçamento que desequilibrem as contas do Estado.



Subsídio extraordinário

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, exigiu esta terça-feira a inclusão do subsídio extraordinário de desemprego, proposto pelo partido e já aprovado na generalidade, no Orçamento Suplementar, que hoje é votado na generalidade.