Christine Ourmières-Widener acusa Fernando Medina e João Galamba, ministros das Finanças e das Infraestruturas, de terem praticado um ato ilegal na conferência de imprensa em que anunciaram o seu despedimento de presidente executiva da TAP. Na resposta ao projeto da sua demissão de CEO da TAP, enviado pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), a gestora francesa diz que foi o Governo, através do Ministério das Infraestruturas, que fixou em 500 mil euros o valor final da indemnização a pagar pela TAP a Alexandra Reis, ex-administradora da TAP e ex-secretária de Estado do Tesouro.









Ver comentários