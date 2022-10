Giorgia Meloni terá como vice-PM o líder da Liga e o 'número dois' do Força Itália

A líder dos Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, confirmou que o dirigente da Liga e o 'número dois' do Força Itália serão vice-primeiros-ministros no futuro Governo, no qual ocuparão também as pastas das Infraestruturas e Negócios Estrangeiros, respetivamente.

Matteo Salvini, da Liga, retomará o cargo de vice-primeiro-ministro já ocupado no executivo do primeiro-ministro Giuseppe Conte (2018-2019), que na altura acumulou com a pasta do Interior.

António Tajani, do Força Itália (FI), antigo presidente do Parlamento Europeu e europeísta encarregar-se-á também da diplomacia italiana.