Gonçalves Pereira despede-se da AR e espera que CDS-PP "permita" que se dedique às autárquicas

O deputado do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, fez esta quarta-feira a sua última intervenção na Assembleia da República e disse esperar que o seu partido lhe permita continuar o "combate local" nas autárquicas.

O deputado e líder da distrital de Lisboa do CDS-PP ainda não foi confirmado pela direção do partido como um dos nomes a integrar as listas de coligação com o PSD na capital.

"Dedicar-me-ei nos próximos meses - se o meu partido assim mo permitir - ao combate local, porque é nas autárquicas que se apura a força de um partido e também por acreditar que o CDS precisa, mais do que nunca, de dar prova de vida", defendeu.

João Gonçalves Pereira garantiu que não tenciona abandonar a militância partidária nem a intervenção cívica, mas defendeu o princípio da renovação.

"Na política, particularmente em democracia, não há nada de excecional numa despedida. Os ciclos passam, os rostos mudam, as ideias alteram-se. E é assim que deve ser", afirmou.