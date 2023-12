“Parece que alguém quer ter um seguro de vida fazendo a pergunta mil vezes.” Foi assim que Gouveia e Melo, em tom irritado, afastou uma possível candidatura à Presidência da República.









Em entrevista à agência Lusa, o chefe do Estado-Maior da Armada não quis falar da corrida presidencial, ignorou as sondagens que o colocam como um dos favoritos ao Palácio de Belém e garantiu que a Marinha “ocupa 110% do meu cérebro. Portanto, eu não ando preocupado com outras coisas”.

Focado nos objetivos militares, o almirante anunciou que vai pedir ao próximo Governo a compra de mais dois submarinos, que Gouveia e Melo espera que estejam no ativo “daqui a seis anos”, defendendo a compra com a exigência colocada pela área geográfica do País, pedindo ainda a modernização de duas fragatas.





A entrar para o terceiro e último ano do mandato, o chefe da Armada deixa o futuro nas mãos do próximo executivo: “Isso envolve o que o poder político quiser.”