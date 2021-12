O Governo está a recolher pareceres e prevê apresentar o nome do vice-almirante Henrique Gouveia e Melo para ser o próximo chefe do Estado-Maior da Armada, apurou o CM.



A proposta deverá ser feita a Marcelo Rebelo de Sousa após o Conselho de Ministros desta quinta-feira. O processo tinha sido adiado no fim de setembro, altura em que Gouveia e Melo abandonou a ‘task force’ da vacinação.

