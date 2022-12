Gouveia e Melo defende "Marinha de duplo uso" para travar migração

O almirante Gouveia e Melo, Autoridade Marítima Nacional e chefe da Armada, destacou esta terça-feira a importância de uma "Marinha de duplo uso", nas atividades militares e não militares que ocorrem na fronteira marítima. Gouveia e Melo falava na sessão de abertura de uma conferência, na Escola Naval, que coincide com a graduação de 166 agentes, 23 deles portugueses, que terminaram o programa de formação e irão integrar o corpo permanente da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, da agência europeia de Fronteiras Frontex. Essa formação, com duração de seis meses, foi ministrada nas instalações da Escola da Autoridade Marítima, também no Alfeite, Almada.Gouveia e Melo salientou que no mar atuam diversos atores e todo o tipo de atividades, desde militares a lazer, passando por comércio, tráficos de diversa natureza e migrações. Salientou ainda o trabalho da agência Frontex na defesa das fronteiras externas. Estima-se que os fluxos migratórios, por via marítima para a Europa, aumentem nos próximos anos.O secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, referiu a contribuição da Polícia Marítima à Frontex, uma colaboração ininterrupta desde 2014, destacando o trabalho dos agentes portugueses.O evento, que prossegue na quarta-feira, foi presidido pela diretora executiva da Frontex, Aija Kalnaja. Teve um painel referente ao tema "As Fronteiras da União Europeia numa Era Digital" e um outro sobre "A Situação Volátil nas Fronteiras Externas".