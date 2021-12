A espada de oficial e as medalhas de Henrique de Gouveia e Melo tilintaram e quebraram o silêncio quando o almirante se pôs em sentido à entrada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe dar, esta segunda-feira à tarde, posse como Chefe do Estado-Maior da Armada. Uma cerimónia à imagem pré-vacinação do novo líder da Marinha.