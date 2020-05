Governador do Banco de Portugal pressiona Governo com datas

O governador Carlos Costa tem pouca abertura para esticar o mandato no Banco de Portugal, o que poderá complicar as opções do primeiro-ministro na indicação de um novo rosto para a supervisão. Apesar de Carlos Costa dizer ao ‘Expresso’ que Mário Centeno "tem todas as condições para ser um grande governador", o calendário da saída do governador choca com as responsabilidades que o atual ministro das ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento