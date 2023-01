O namorado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, garantiu esta sexta-feira ao CM que a relação que mantém com a governante não teve qualquer influência na sua contratação para a Câmara Municipal do Barreiro. No "relacionamento que tenho com ela sempre fui criterioso para não haver nada que se possa apontar", declarou Rui Laranjeira.









