Paulo Cafôfo, secretário de Estado das Comunidades, escondeu ao Tribunal Constitucional (TC) a venda de um imóvel na Madeira, em abril de 2018, quando era presidente da Câmara do Funchal. Cafôfo vendeu uma casa sita na freguesia da Madalena do Mar, em conjunto com a ex-mulher, por 250 mil euros, segundo a escritura de compra e venda, que foram repartidos em 125 mil euros para cada um.









