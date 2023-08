A secretária de Estado da Administração Interna vai receber mais de 12 mil euros de subsídio de alojamento em atraso. O despacho favorável do primeiro-ministro, com parecer favorável do ministro das Finanças, foi publicado na quarta-feira em ‘Diário da República’.



Isabel Oneto tomou posse como secretária de Estado do XXIII Governo em março de 2022.









