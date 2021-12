O líder do PSD, Rui Rio, quer governar ao centro. E foi mais longe no congresso do partido que arrancou esta sexta-feira em Santa Maria da Feira e que o consagra na liderança dos sociais-democratas: “Queremos governar Portugal ao centro, não somos liberais.”









No discurso de abertura do conclave que termina este domingo, Rio voltou a apelar às bases, o truque que lhe valeu em parte a vitória nas diretas frente a Paulo Rangel: “O PSD não é o seu presidente nem tão pouco os seus dirigentes. O PSD são as suas bases, que de forma desinteressada afirmam a social-democracia como via para o desenvolvimento, para a liberdade, a justiça social, a igualdade de oportunidades, o respeito e a tolerância com as diferenças.”

Antes do arranque dos trabalho, à entrada do congresso, o presidente laranja desvalorizou a proliferação de candidaturas ao conselho nacional, protagonizadas por tradicionais opositores como Miguel Pinto Luz e, de forma indireta, por Luís Montenegro que, neste caso, é signatário e não integra a lista (ver caixa). “É normal, normalmente nos conselhos nacionais há sempre muitas listas”, afirmou Rio de forma tranquila.









Antes, o ex-candidato à presidência do PSD, Luís Montenegro, confirmou que este sábado irá falar no conclave enquanto delegado, mas pouco adiantou sobre o conteúdo do discurso, revelando apenas que espera "um PSD motivado e mobilizado, empenhadíssimo em disputar e vencer as próximas Legislativas". E garante que fará campanha "ao lado de Rio e de todos e quaisquer candidatos que vão envergar a bandeira do PSD". Sobre a razão de não integrar nenhuma lista e o facto de ter estado em silêncio desde a derrota frente a Rui Rio em 2020, Luís Montenegro avisou que "o período de recato chegou ao fim".

Rio poderá tornar-se o terceiro líder mais duradouro à frente do partido, atrás de Cavaco Silva e Passos Coelho, desde que cumpra pelo menos um ano do mandato para o qual foi reeleito em novembro, e que será confirmado este domingo, na reunião magna.

Paulo Calado lidera lista apoiada por Montenegro



O presidente da Câmara do Funchal, Paulo Calado, encabeça a lista ao conselho nacional do PSD, apoiada por Luís Montenegro, ex-adversário de Rui Rio. Esta candidatura ao órgão máximo entre congressos funciona como uma espécie de parlamento interno que, no passado, já derrotou por duas vezes Rui Rio. Se ganhar, Paulo Calado promete, contudo, focar-se no “adversário que está fora do partido, que é a esquerda”. O autarca madeirense defende que o PSD deve estar unido para derrotar o PS nas Legislativas.