O Governo deve demitir-se caso se conclua que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) agiu erradamente e a seu pedido, na ‘recuperação’ do computador que Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, levou do Ministério das Infraestruturas.



A demissão do executivo e a convocação de eleições legislativas antecipadas é defendida por 57% dos inquiridos numa sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’, enquanto 28% discordam desse cenário.









