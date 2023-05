O ministro da Saúde admite recuar na proposta para alterar a lei do tabaco. Manuel Pizarro diz agora, em artigo publicado nesta página, que “o Governo quer uma solução legal equilibrada e há espaço para aperfeiçoamentos”. Um recuo que reflete as críticas da própria bancada do PS, que recebeu mal as medidas anunciadas.









