Governo ainda não recebeu as perguntas do PSD ao primeiro-ministro sobre o SIS

O Governo ainda não recebeu formalmente as perguntas que o PSD dirigiu ao primeiro-ministro sobre a ação do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do executivo socialista.

Segundo a mesma fonte, o gabinete de António Costa tomou conhecimento "pela imprensa" das perguntas formuladas pelo PSD sobre este caso que envolve os Serviços de Informações de Segurança (SIS).

"Mas há mais: o PSD divulgou publicamente as suas perguntas bem antes de as submeter formalmente à Assembleia da República. Pela nossa parte, as respostas do primeiro-ministro foram divulgadas pela mesma via e estão desde o início desta manhã publicadas no portal do Governo", refere.

Horas antes, o líder parlamentar do PSD afirmou que as respostas do primeiro-ministro sobre o SIS ainda não tinham dado entrada na Assembleia da República, acusando António Costa de "desrespeito ao parlamento" e "atropelo às instituições".

"É um desrespeito para a Assembleia da República que as eventuais respostas do senhor primeiro-ministro às perguntas que o PSD ontem [quarta-feira] colocou sobre a atuação do SIS no caso do portátil do adjunto do ministro das Infraestruturas ainda não tenham dado entrada no parlamento, mas desde as 06:30 da manhã já estejam na comunicação social", criticou Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas no final da reunião do grupo parlamentar.

O líder parlamentar social-democrata escusou-se a comentar o conteúdo das respostas divulgadas esta quinta-feira Lusa, "enquanto não forem oficiais".

As respostas do primeiro-ministro, divulgadas pela Lusa, já foram, entretanto, publicadas no portal do Governo na Internet, mas no site do parlamento - no separador dedicado a "perguntas e requerimentos" - não consta nem a pergunta do PSD, anunciada na quarta-feira, nem a respetiva resposta.